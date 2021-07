Juliette GINET

Engagée & autonome, j'interviens sur des postes à

responsabilité, me permettant d'intervenir sur l'ensemble

des strates: de la définition de la stratégie au déploiement

d'organisations pertinentes et efficientes, pilotées et agiles.

Un fort esprit d'équipe associé à une véritable aisance

relationnelle facilitent l'intégration des organisations au

coeur des pratiques, et une grande capacité d'adaptation

des équipes en place.

Mon appétence pour les sujets techniques me permet aussi

d'appréhender parfaitement les enjeux opérationnels et leur

congruence ou opposition aux objectifs stratégiques. Ainsi,

les projets internes comme externes sont parfaitement

adaptés aux objectifs, tenant compte de toutes les

contraintes et opportunités.

J'ai pu intervenir dans différents secteurs d'activité comme

la logistique et le transport de denrées alimentaires

périssables sous température dirigée, mais aussi la

logistique hospitalière et gestion du flux patients, activités

que j'affectionne particulièrement.