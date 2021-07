Juliette KEHR

Bonjour,

Analyste financière expérimentée spécialisée en hôtellerie et tourisme, j'ai développé, au cours de ces dernières années, mes connaissances dans les domaines de l'analyse de risque et de performance ainsi que dans le contrôle interne.

Je souhaite donc aujourd'hui pouvoir allier ces compétences financières à mes connaissances dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme en général.



Mes compétences :

Analyse financière

Contrôle de gestion

Hôtellerie

Communication financière

Audit

Budget

Reporting

Revenue management

budgets

Sage Accounting Software

Leveraged Buyout

Forecasting