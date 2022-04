Juliette MARAVAL

Passionnée de marketing et de communication, je souhaite m’investir au sein d'une entreprise, dans le service Marketing.



Après cinq années d'étude en communication, marketing et commerce dont trois en alternance, je possède désormais une expérience pluridisciplinaire et concrète de l'entreprise, et plus particulièrement du domaine de la communication et du Marketing.



Une année de césure à l'étranger m'a appris sur moi-même et ma capacité d’adaptation.



Aujourd’hui installée sur Toulouse, je suis a la recherche d’un poste me permettant de mettre en œuvre ma polyvalence à travers des missions marketing et commerciale ; mettre en place des projets et consolider la stratégie de votre entreprise.



Actuellement je m'autoforme sur Indesign & Photoshop afin de rester à jour sur ces logiciels incontournables de la communication.



Merci de me contacter au 07 50 95 53 98 pour tout renseignement à ce sujet!



A bientôt,



Juliette.



« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,

mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. »



- Sénèque





Mes compétences :

WebDesign

Communication interne

Suite Office 97 2003 2007

Commercial

Indesing

Management