Juliette MARCHAND

Okaidi est une marque universelle et respectueuse de chaque enfant. Respecter chaque enfant, ses

goûts et son identité. C'est en accomplissant cette promesse qu'Okaïdi est devenue une marque leader

dans plus de 60 pays. Okaïdi propose des collections créatives et innovantes pour permettre à chaque

enfant de vivre son style avec modernité.

Okaïdi se développe au sein d'IDGroup qui rassemble :

- des marques fortes et spécialistes de l'univers de l'enfant : Okaïdi, Obaïbi, Jacadi, Oxybul Eveil & Jeux et OB Mum,

- une enseigne de destination IdKids,

- un réseau de crèches sociales "Rigolo Comme la Vie",

- Une fondation d'entreprise Okworld,



Toutes ces marques et entreprises ont pour même mission de développer des produits et des services

bénéfiques et d'agir pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit.



Rejoindre Okaïdi c'est :

- Mettre votre passion du produit au service d'un VRAI projet, au sein d'un groupe ambitieux et porteur de valeurs fortes,

- Grandir chaque jour en faisant le choix de la curiosité, de l'ouverture et de la remise en cause,

- Faire pétiller votre carrière de projets riches et de rencontres passionnantes



Pour accompagner notre développement, nous sommes régulièrement en recherche de professionnels dans les domaines suivants :



> Réseau (Magasin, Région)

> Centrale d'achat (Achat, Style, Modélisme, Contrôle Gestion Achat..)

> Services centraux (Contrôle de gestion, Approvisionnement, Coordination France et Inter, Marketing, Web, CRM...)



Consultez notre site http://www.idgroup.com/fr/job-offers.html





