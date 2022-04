Juliette MARCHAND

La SOPHROLOGIE ou RELAXATION DYNAMIQUE une méthode pour installer de meilleures habitudes de Vie professionnelle et personnelle.



Mon métier : Transmettre des techniques simples et concrètes pour gérer ses émotions, accroitre ses performances et améliorer sa santé.



Mes Valeurs : Respect, Liberté, Efficacité et Autonomie



J'exerce mon métier et partage mes connaissances en Entreprise, Cabinet et Centre de soin

En séminaire, en stage et en séance collective et individuelle



Le BONHEUR est à la portée de celui qui décide et AGIT.



Pour en savoir plus :Array ou 06 37 82 27 24



Mes compétences :

Accompagnement

Écologie

Energie

Formation

Relaxation

Sophrologie

Zen