Juliette MORATILLE

Soucieuse d’autrui, je voue un intérêt particulier à ce qui fait l’homme sous les différents aspects de sa vie aussi bien psychique que sociale, cognitive et corporelle. J’ai à cœur de m’impliquer dans mes projets et de mettre au service des personnes ma capacité d’écoute, ma patience et mon sens du contact.



Suite à une approche plutôt psychanalytique, j'ai décidé de m'orienter du côté de la psychomotricité car le lien entre le corps et l'esprit me semble indissociable.



Forte de ces deux expériences, je suis aujourd'hui à la recherche active d'un emploi en tant que psychomotricienne.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Psychologie clinique

Tests psychotechniques