Juliette NATALE

- Maîtrise des dispositifs de la Réforme de la Formation Professionnelle (obligations légales, réglementation, plan, alternance) ;

- Gestion administrative (suivi des procédures, relances téléphoniques) ;

- Gestion du Plan de Formation entreprises de dix salariés et plus sur quatre départements ;

- Vérification de l’imputabilité de la formation ;

- Engagements des dossiers formation ;

- Traitement des factures et règlements ;

- Collecte annuelle auprès des entreprises + 10 et – 10 salariés pour la Formation Professionnelle Continue ;

- Préparation des dossiers pour le passage en Commission Paritaire ;

- Conseil individuel aux entreprises ;

- Contact avec la clientèle et les organismes de formation ;

- Secrétariat de la Direction (secrétariat, réception clients, prise de commandes, facturation, suivi de dossiers clientèle, gestion des stocks) ;

- Tâches de secrétariat pur (accueil téléphonique, rédaction de courriers et de rapports d’activités…), d’accueil et de renseignements des entreprises, gestion de la banque de données, du suivi des abonnements et des différents approvisionnements du service documentation ;

- Maîtrise des outils informatique, bureautique et internet (Logiciels : WORD – EXCEL sous WINDOWS XP - Progiciels : 4EME DIMENSION - UNIPLEX) ;

- Langues : ANGLAIS – ESPAGNOL - ITALIEN





Mes compétences :

Formation

Formation professionnelle