Régine BOUCHÉ

Passionnée par tout ce que je fais dans la vie, après avoir travaillé dans les Ressources Humaines, le métier de formatrice m'a tendue les bras depuis 2016. J'apprécie chaque jour ces échanges et ce partage de connaissances avec les apprenants, c'est l'un des plus beaux métiers que j'ai pu exercer.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Animation de formations

Prise de parole

Recrutement

Gestion administrative du personnel

Ressources humaines

Intérim

Pack office et recherche internet

Tableau de bord

Adobe Photoshop

