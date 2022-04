Etudiante à l'école ESImode Toulouse en Master Management et marketing de mode et du luxe.



Graduated in few months, i am seeking news opportunies aboard or in France as production assistant in fashion.



Mes compétences :

Mode

Marketing

Microsoft Office

Fiche technique

Développement produit

Traduction anglais français

Sphinx

Commerce

Adobe Illustrator

Vente directe

Merchandising

Travail sur mac