Juliette PETIT

Diplômée de Science politique, ma formation m’a permis de développer une compétence de généraliste de la science politique et des affaires publiques. Suite à la rédaction de mon mémoire de recherche et la réalisation d'un stage dans le domaine de la rénovation urbaine, j'ai voulu m'orienter dans les politiques urbaines et plus précisément la rénovation urbaine, la politique du logement ou encore la politique de la ville.

Aujourd'hui, également diplômée de l'Institut d'urbanisme de Lyon, ce second Master 2 "Urbanisme et Politiques urbaines" m’a permis d’élargir et surtout de préciser les thématiques dans lesquelles je souhaitais me spécialiser.



Mes compétences :

Persévérante

Capacités d'analyse et de synthèse

Travailleuse et sérieuse

Autonome mais sachant travailler en équipe

Capacités rédactionnelles et oratoires

Dynamique ayant l'esprit professionnel

Rigueur dans le travail

Logement social

Science politique

Politique de la ville