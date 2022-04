Juliette RABOUIN PINGEOT

Mes diverses expériences en tant que chef de produit et chef de projets marketing m'ont permise d'être en relation permanente avec différents acteurs français ou étrangers (équipes terrain, fournisseurs et prestataires, qualité et réglementaire, supply chain) dans différents secteurs (industrie pharma, agence, agro-alimentaire) et de coordonner plusieurs compétences.



Je me suis orientée aujourd'hui vers le conseil en communication, au vu de ressources trop souvent mal utilisées et qui me paraissaient ne pouvoir être optimisées que par une communication interne et externe adaptées.



I’m a marketing-knower, specialized in training in order to raise your collaborators’ abilities.



My various positions allowed me to be permanently in contact with different French or International actors (sales forces, suppliers, clients – pharmacists and customers – supply chains, quality and Regulatory) in different fields (pharmaceutical, food processing industry, bank, services) and coordinate several knowledge.



Strong of this knowledge, I specialized in communication and professional training in order to increase too often unused resources.



Spécialisations :

- Formation : mise en place d'un pôle formation et acquisition d'agrément

- Marketing : développement produit, benchmark, merchandising, marketing direct, previsions (budget/ventes/stocks)

- Chartes graphiques, événementiel, Presse / TV : achat d’espace, création, parution, suivi retombées média

- Logiciels : Publisher, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, QuarkXpress, Illustrator.

- Anglais, espagnol courants



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Industrie pharmaceutique

Responsable marketing

Chef de produit

Santé

Merchandising

Trade marketing