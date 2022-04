Actuellement en 4ème année d'école d'ingénieur à l'Institut Supérieur d'Agriculture de Lille, je réalise ma formation par apprentissage chez Tereos Sucre France. Mes missions concernent l'optimisation des réglages des ateliers de production via les résultats des expériences menées ainsi que la gestion des eaux.

En recherche d'une réorientation dans le conseil agricole, plus particulièrement en banque comme chargé d'affaires agricoles, ou en expérimentation végétale comme ingénieur expérimentation végétale.





Certifiée TOEIC (895 points) et Voltaire (834 points)



Passionnée de nature, animaux, cuisine et voyages.

Pratique du sport : fitness, course à pied, équitation et VTT.



Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/juliette-raeckelboom-0b4423156/



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agriculture

Biologie

Environnement

Chimie analytique

Restauration

Service client

Vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Sécurité

Plan de prévention