Juliette REY

COMPETENCES

Production :

coordination de la production d'expositions et d’événements

montage-démontage d'expositions et régie des oeuvres

management des équipes de montage/démontage bénévoles



Relations publiques :

Médiation culturelle

coordination de la chaîne graphique

bon rédactionnel



Gestion administrative :

suivi administratif, financier et juridique de chantiers

montage, suivi budgétaire et rédaction des dossiers de subventions

ébauche rédactionnelle de contrats (coédition, partenariat, location d'expositions)

préparation comptable



EXPERIENCES

2011 Administratrice

Atelier Zündel et Cristea, architectes (75)



10/2006 à 01/2011 Chargée de projet, arts graphiques

Galerie Anatome, soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication et la Région Ile-de-France (75)



07/2005 à 12/2005 Médiatrice culturelle, arts visuels



03/2005 à 06/2005 Chargée des relations au public, arts visuels et spectacles vivants

Le Forum, scène conventionnée (93) / réseau TRAM



11/2003 à 08/2006 Assistante chargé d'études et administrative

Missions ponctuelles en divers secteurs d'activités (75)



07/2003 à 10/2003 Assistante-coordinatrice de la chaîne graphique

Bel France, produits laitiers (75)



02/2003 à 05/2003 Assistante commerciale, gestion de portefeuille clients

France Publications, secteur de l'édition (75)



11/2001 à 09/2002 Assistante commerciale, prospection clients / stage

Canon France, matériel bureautique et informatique (92)



10/2000 à 09/2001 Assistante chargée d'études qualitatives / stage

Epigone Consultant, études marketing et communication (75)



FORMATION

2007 TVA des entreprises culturelles

2007 S'initier à la comptabilité et à la gestion financière associative

2006 Perfectionnement langue anglaise (en France et en Angleterre)

2004-2005 Diplôme de l'Agence Européenne de Management Culturel

2000-2002 Diplôme de l'Ecole Supérieure de Management en Alternance

1998-2000 D.U.T information et communication

1998 Baccalauréat Littéraire



