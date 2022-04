Juliette ROZÉ

De la conception d’un projet à la finalisation du développement, je supervise toutes les étapes du processus de création. Avec plus de 12 ans d’expérience, je dispose d'une forte conviction et de qualités pédagogiques nécessaires à l'évolution de mon équipe.

Expertise technique, leadership, persévérance, créativité et rigueur sont mes atouts principaux.



Mes compétences :

Créatif

Design produit

Photoshop

Anglais courant

Design patterns

Management

Illustrator

Modélisme

Mode

Maroquinerie

Accessoires mode

Luxe et cosmétiques

Chine