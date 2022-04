Juliette SOUCHON

COMPETENCES

EDITION, PRESSE

 Conception et gestion : élaboration du chemin de fer, gestion et facturation des pigistes

 Traitement rédactionnel : écriture, réécriture, calibrage, relecture et correction

 Traduction : traductions et révisions de traductions de l’anglais au français

 Création de chartes pour des numéros uniques ou spéciaux

ENSEIGNEMENT

 Professeur de français et d'histoire-géographie dans des établissements publics et privés