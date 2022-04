Yann BELLOIR

Journaliste titulaire d’une Carte de Presse depuis plus d’une dizaine d’année, je me suis spécialisé, au fil des projets rencontrés et des missions accomplies, dans la presse à centre d’intérêt et dans les nouveaux moyens de communication principalement destinés à l’attention du grand public.



Ma formation et mon expérience de journaliste me permettant de travailler pour de nombreux supports, j’ai eu l’occasion durant mon parcours professionnel d’être publié dans des journaux quotidiens régionaux, dans des magazines ainsi que dans des sites en ligne. Parallèlement à ma carrière de journaliste, je suis également l’auteur d’une série d’ouvrages.



Outre mon expérience journalistique, j’ai accompli des missions dans les domaines de la communication et du community management.



Je vis actuellement en région parisienne avec ma compagne et notre petite fille née en 2010.



N'hésitez pas à vous rendre sur mon site web et à me contacter pour plus d'informations.

Spécialités



- Conduite de projets éditoriaux

- Rédaction journalistique

- Rédaction Web

- Secrétariat de rédaction

- Communication

- Community Management

- Formation

- Divertissement grand public

- Presse Jeunesse / Adolescents / Loisirs



Mes compétences :

Adaptabilité

Auteur

Autonomie

Cms

Créativité

Curiosité

Polyvalence

Presse

Réactivité

Rédacteur

Rédacteur web

Rédaction

Rigueur

Seo

Web

Wordpress