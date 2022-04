Juliette SOURY LAVERGNE

J’exerce depuis 7 ans des fonctions de marketing vente dans le secteur de la grande consommation.



D’abord chef de secteur pendant plus de 2 ans pour Heinz Petit Navire (stage) puis pour CampbellSoup (CDI), j’ai pu appréhender de l’intérieur la vie des GMS et notamment les moyens publi promotionnels utilisés.



Depuis plus de 4 ans et demi chez Catalina Marketing d’abord à un poste de conseillère marketing puis à un poste de directrice de clientèle, j’ai pour mission d’animer grâce à un media de caisses les marques nationales de mes clients (équipes marketing de groupes industriels). Mes clients intervenants sur tous les marchés PGC m’ont permis d’acquérir une bonne connaissance de nombreux marchés PGC et des problématiques associées.

Pour chaque client, les plans d’action proposés répondent précisément aux objectifs marketing énoncés lors du brief : enjeu de fidélisation, de taux de nourriture, de gain de nouveaux acheteurs… Ma mission qui s’étend du brief à l’analyse et à la valorisation des résultats nécessite un goût pour les chiffres et les résultats quantitatifs.



Mes principales qualités sont la fiabilité, l’exigence et le professionnalisme. J’ai par ailleurs du faire preuve aussi bien en tant que chef de secteur qu’en tant que prestataire, d’adaptabilité et d’intelligence relationnelle.

Ces qualités m’ont permis de gagner en légitimité aux yeux de mes interlocuteurs. Aujourd’hui je bénéficie d’une bonne crédibilité tant en interne qu’auprès de mes clients.



Mes compétences :

Gestion de projet

CRM

Marketing

Marketing relationnel

Management