Juliette TESTU

Désormais je participe au développement de la société Socorail au sein du groupe ExxonMobil (notre client) je suis formatrice sur le poste d'agent administratif de transport routier que j'occupe et j'ai le plaisir de remplacer ma collègue sur l'activité transport ferroviaire ce qui me permet d'avoir une corde supplémentaire à mon arc. Bien entendu je continue à me perfectionner dans mon domaine de prédilection le transport routier et ainsi j'aspire à continuer ma progression au sein de ma société.



Mes compétences :

Droit des contrats

Commerce international

Incoterm

Douane

Logistique

Droit des opérations internationales

Transport international

TRANSPORT

SUPPLY CHAIN

ACHATS

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

EDI