Juliette VERDIER

Toutes mes différentes expériences me poussent à évoluer encore plus dans un environnement international. La richesse multiculturelle et les nombreux échanges que j'ai vécus motivent mon intérêt à intégrer une équipe projet au sein d'un service export, qui aurait vocation à travailler au développement de la performance de l'entreprise. Aventureuse et déterminée, j'aime aller au bout de chaque chose en y mettant toute ma motivation.



Mes compétences :

Bonnes Compétences Relationnelles

Bonne Capacité d'adaptation (Envnt multiculturel)

Bonnes Compétences Organisationnelles

Bonnes Capacités à encadrer et diriger des travaux

Bon esprit d'équipe

Export

Stratégie d'entreprise

Management