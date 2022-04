Juline VIVIER

J'ai choisi de travailler dans le domaine du tourisme car j'aime l'idée d'offrir aux gens une expérience unique et authentique. Dotée d'un savoir-être et d'une dose de créativité, j'ai des idées plein la tête. Mon métier favorise les rencontres internationales et l'ouverture à d'autres cultures. C'est ce qui rend chaque journée différente.



Mes compétences :

Internet

Microsoft Office

Réseaux sociaux

Rédaction

Organisation du travail

Travail en équipe

Veille concurrentielle

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Accueil de groupes

Aisance relationelle

Réactivité

Techniques de vente

Réalisation de devis

Créativité

Animation de réunions

Evénementiel

Création séjours groupes

Séminaires d'entreprises