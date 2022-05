Huttopia offre une opportunité unique d'allier des séminaires de qualité à la nature.

Sur chacun de nos sites, le cadre naturel est exceptionnel, en pleine forêt ou au bord d'un lac, avec tous les services et prestations indispensables au bon déroulement de votre réunion.

Réunissez vos équipes chez Huttopia et vivez une expérience différente et confortable en pleine nature, en rupture avec l'effervescence urbaine. L'ambiance chaleureuse et conviviale du lieu, le sentiment de liberté et de simplicité, le dépaysement séduiront vos collaborateurs et favoriseront les échanges entre eux.

Un séminaire chez Huttopia c'est la garantie d'un impact fort, durable et fédérateur, riche en partages et en souvenirs.

Choisissez la destination de votre séminaire parmi notre large choix !



N'hésitez pas à me contacter pour réserver vos dates et me faire part de vos envies (restauration, type d'hébergement, activité ...) :

Marina Martins Almeida marina.ma@huttopia.com +33 4 37 64 67 62 ou +33 6 16 91 10 15







Mes compétences :

Conseiller commercial

Communication

Vente

Besoin client

Plan d'action

Distribution B2B