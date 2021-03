Pierre-Baptiste BARTONICEK

Je suis Responsable ingénierie logicielle France avec plus de 4 ans dexpérience dans le management ainsi que 8 années d'expériences dans le développement web et logiciel. Je recherche toujours à perfectionner les processus de développement et à m'assurer de la robustesse des applications mises en place. Je travaille pour des entreprises qui ont de gros volumes de données, comme Safran, Orange, Bayer, etc... Je gère actuellement toutes les équipes de développement (DP) pour la France et je m'occupe aussi parfois des équipes au travers du globe.

Je suis attiré par des postes contenant une dimension internationale et des hautes responsabilités. Je suis prêt à déménager dans un des pays suivant si nécessaire : USA (Mississippi, Kentucky, Idaho, Kansas, Oklahoma, Texas, Georgia,Missouri, Maine, etc...), Canada, Suisse, République Tchèque, Italie ou Finlande.

À côté de mon travail, je travaille sur différents projets :

- Création d'émotion pour les IA, telles que : la surprise, l'attachement, etc...

- Micro-service web

- Armement léger



Energetic Software Engineering manager with 4+ years experiences in management and 8+ years experiences in web/software development, in 100% WFH(Work From Home). I'm always searching to perfect the development process and to make sure the application we're developing are robust. I'm working with company which have high-volume data businesses, like Safran, Orange, Bayer and other companies. I am attracted by positions with an international dimension and high responsibilities.

I'm willing to move in one of those countries if needed : USA(Mississippi, Kentucky, Idaho, Kansas, Oklahoma, Texas, Georgia,Missouri, Maine, etc...), Canada, Switzerland, Czech, Japan, Finland or Italia.

Beside my work I work on different projects:

- Emotion for IA such as: the surprise, attachment, etc...

- Web micro-service

- Light armament

Those projects, beside being exciting, are helping me to maintain a good level in programming, software architecture and physics.