Juline VOGT

Jeune étudiante ayant réalisée un baccalauréat STG Marketing, j’ai poursuivi mes études supérieures dans la communication je suis maintenant diplômée d’un BTS. Revenant d’une année aux Etats-Unis, mon premier but était de partir après mon BTS pour acquérir la langue anglaise et être à l’aise autant à l’oral qu’a l’écrit pouvoir l’utiliser dans le monde du travail.



Actuellement en 3ème année de Bachelor à l'Ecole de Commerce de Lyon, j'effectue mon stage alterné au sein de Lagardère Travel Retail à l'Aéroport Lyon St Exupéry. Mon poste est axé sur le marketing et le conseil des produits Duty Free (Gastronomie, Confiserie, Alcool, Tabac, Cosmétique et Parfumerie).



Mes compétences :

Marketing

Communication

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel