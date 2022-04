Julio CAVALEIRO

Je travaille depuis 1991chez de grands équipementiers des secteurs automobile et aéronautique.

Rigoureux et ouvert au changement, je privilégie le travail en équipe et les démarches de progrès et d’amélioration continue constituent la pierre angulaire de mon expérience.

Entré en 1987 dans la vie active après l'obtention d'un BTS Mécanique et Automatismes Industriels, je découvre les métiers de la qualité en entrant comme technicien qualité chez Lucas Diesel (devenu Delphi Diesel Systems).

Depuis, j'ai gravi progressivement les échelons jusqu'à occuper mon premier poste de manager qualité en 2002.

A 50 ans et aspirant à de nouveaux défis je me vois bien évoluer vers d'autres fonctions et/ou d'autres horizons industriels.



Marié, père de deux enfants, je consacre mes Week End à ma famille et à notre passion commune la plongée.



Mes compétences :

Audit qualité

Gestion de la qualité

Normes Qualité

Management

Conduite du changement

Conduite de projet