Herve LADVIE

Passionné par la vente et particulièrement celle de produits techniques.

Autonome, riguoureux, organisé, tenace et doté d'une grande ouverture d'esprit.

Objectifs commerciaux atteints dans 100% des cas.

Mes compétences techniques m’ont permis d’effectuer, avec un sens aigu du service, l’installation de différents matériels, ainsi que la formation des utilisateurs.

Je me propose aujourd’hui de mettre cette expérience polyvalente au sein de votre service commercial.



Mes compétences :

Animateur

Commercial

Ingénieur Commercial

Technico commercial