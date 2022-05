Quentin LADVIE

Jeune ingénieur diplômé de l'ISARA-Lyon, je suis spécialisé dans le domaine de la production agroalimentaire. Grace à ma formation théorique et pratique, j'aspire à décrocher un poste à Querétaro dans une entreprise dynamique où je pourrai m'investir pleinement.



Je vous invite à consulter mon profil et à me contacter pour discuter de mon projet professionnel et des différentes expériences et études que j'ai suivi en France et en Amérique latine durant ces six dernières années.



Mes compétences :

Microsoft office

Lean management

Gestion de projet