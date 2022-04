Jullian FILONI

Fort de 10ans de management d’equipes Logistique dans l'industrie, dans la grande distribution et depuis 2016 je suis responsable de production dans le domaine pharmaceutique ; véritable Manager de terrain, à l´écoute, pragmatique, organisé, rigoureux, charismatique et jouissant d’un bon relationnel.



Mes connaissances et compétences s'étendent sur l'ensemble de la Supply Chain : en particulier de la réception et du contrôle qualité, du stockage d'articles sensibles (denrées alimentaires), des approvisionnements, mais également d'appréhender les contraintes de la distribution des flux de composants complexes et variés, ainsi que les process utilisés dans l’industrie, dans la grande distribution et sur les plateformes logistiques.



Mes compétences :

Logistique

Encadrement

Supply Chain