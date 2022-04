July HEMON

Domaine : Biotechnologie en santé, industrie pharmaceutique, département R&D



Opportunité Professionnelle recherchée : Assistante Ingénieur en Laboratoire de R&D (Recherche & Développement)



Mobilité : Ille et Vilaine (35)



L’association de mes formations et de mes expériences me permet d’exercer un poste d’Ingénieur d'Etudes, associant la maitrise des techniques de laboratoire, sous la rigueur de l’assurance qualité, ainsi que le travail au bureau concernant l’analyse, la réflexion et l’optimisation du process.



Polyvalente, curieuse et ambitieuse, je suis vivement intéressée par l’amélioration de mon réseau professionnel afin de m'ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles mais également, pour aider les personnes en recherche d’emploi à diffuser leurs candidatures.



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologie

Culture

Culture cellulaire

Hématologie

Immunologie

Industrie pharmaceutique

QPCR

Recherche

Recherche et Développement

Santé

R&D

Gestion de projet

Biotechnologies

Séquençage NGS