Juned SHEIKH QAMAR

Je possède des compétences en Electrotechnique, Electronique de puissance ou Electricité. Ces compétences s'articulent avec un apport de compétences commerciales ( ventes de solutions dans un environnement BtoB), en marketing d'affaires et industriel et management.



Je m'intéresse à l'économie, à la politique, à la géographie et à l'histoire afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure et la direction qu'il prend. La géopolitique fait partie des matières que j'affectionne.



J'apprécie la lecture de l'actualité via le Courrier International, Challenges ou Les Echos. Je lis Harry Potter, Mary. H Clark mais également L'anti-manuel de l'économie tome I et II de Bernard Maris, Une sorte de diable (Biographie de J.M Keynes) d'Alain Minc ou La Terre est Plate de Thomas Friedman. Dernièremeent, je me suis intéresser à la biographie d'Attila, Le prince de Machiavel ou La stratégie du Choc de Naomi Klein.



Mes compétences :

Vente

Développement international

Commercialisation des produits techniques