Mickael GADESAUD

Spécialisé dans la prestation de service en electronique ,electrotechnique et informatique industrielle.

Je propose aux professionels la réparation de cartes et systemes electronique/electriques ,et l'etude de solutions electronique ( design , structurel fonctionnel , rootage et programmation ) autour de la plateforme altium designer ou encore la fabrication en petite et moyenne serie de cartes electronique grace à une ligne automatisé comprenant une placeuse de composants cms automatique un four à refusion et une vague ROHs le tout en respect du referentiel IPCA610.



Grace à un serieux reseaux de contacts mondial qualifies nous pouvons approvisionner des systèmes obsolets stratégique entierement testés et revisés évitant ainsi les arrêts de productions .



J'ai de plus co-organisé une conférence sur la motivation et l'implication de nos collaborateurs et dévellopé un plan de prévention securité adapté pour les TPE/PME inspiré du referentiel OHSAS18001 .



Mes compétences :

Prototypage rapide

petites et moyennes series sur ligne automatisee

bureau d etude en electronique

Reparation de cartes electroniques

Approvisionnements de composants et systemes rares