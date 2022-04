Junior Rodin MUNGANGA

Chargé de la stratégie et de l'univers digital (sites, applis mobile, RS) à la Fondation 30 Millions d'Amis pour le développement du trafic et la collecte de don en ligne.

Expertise sur les problématiques de fundraising et d'expérience/interface utilisateur (UX/UI).



Missions :



> Management

- Coordination du travail d’une équipe de 3 collaborateurs :

- Journaliste Web / Social listener / Chargé vidéo digitale



> Pilotage de projets digitaux

- Définition et analyse des besoins

- Organisation d’appels d’offres

- Cadrage budgétaire

- Animation des collaborateurs extérieurs et internes (développeurs, agences, prestataires...)

- Projets pilotés en méthode Agile (applis mobile, refonte site web, boutique e-commerce, offre digitale pour les vidéos...)



> Conception et lancement des campagnes digitales

- Création et lancement des campagnes 360° (web, landing page, mobile, social media, influenceurs)

- Publicité en ligne (Google Adwords, posts sponso, retargeting, programmatique...)

- Reporting et analyse ROI des campagnes digitales



> Stratégie de collecte de don en ligne

- Campagne d'emailing (cross-canal, trigger, réoptin) connectée au CRM donateurs/prospects

- Lancement d’une plateforme de pages personnelles de collecte

- Test A/B de l’expérience utilisateur sur le tunnel de don



Mes compétences :

Référencement social (SMO)

Webmaster

Emailing

Contenu internet

Content Management System

XHTML

TYPO3

Joomla!

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop