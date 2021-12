Maxime PETRY

Titulaire d'un BTS Electrotechnique et récemment d'une licence professionnelle Systèmes Electriques et Réseaux Industriels option Contrôle des systèmes industriels électriques, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Je porte un intérêt certain pour les métiers de l'électrotechnique. Je cherche à m'investir, et à faire partager mes connaissances acquises durant mes années d'études et stages.



Je suis motivé, sérieux, rigoureux et mobile géographiquement. Je souhaite devenir un membre actif et impliqué d'une société correspondant à mon profil professionnel.



Mes compétences :

électrique

électrotechnique