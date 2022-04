Jeune diplômée du master Marketing et Études de Marché ( École de la Communication) de Sciences-Po Paris, j'ai plus de deux ans d'expérience en Marketing politique, stratégique, en B2B et notamment en communication. Je parle 5 langues ( espagnole, français, anglais, portugais débutante et créole français).





Mes compétences :

Communication

Marketing stratégique

Webmarketing

Créatif

Études de marchés

Relation client

2.0