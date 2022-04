Junko MIZUNO

Je me suis beaucoup investie dans mon dernier travail de vente de caves à vin sur le marché japonais en tant que responsable pour toutes les régions. Bien qu'au départ je n'aie aucune connaissance ni sur les caves à vin ni sur l'e-commerce, j'ai cherché et recherché de meilleurs moyens pour développer notre lien avec la clientèle et certainement gardé notre statut du leader company au Japon.

J'ai quitté l'entreprise citée au titre de mon profil en fin mars 2012 pour chercher et tenter ma capacité possible ailleurs qu'au Japon, et je me suis installée à Paris en fin avril.

J'ai une très forte envie de découvrir le marché français de ce domaine et en même temps la potentialité d'exporter au Japon des caves à vin qui ne n'y ont jamais le jour jusqu'au présent.

Maintenant je suis en recherche d'emploi et suis toute prète à me relancer dans un nouveau monde de travail.