Luc Chatain - Vino Passion.



Je suis passionné par le monde du vin depuis 30 ans.

Après avoir enseigné pendant plusieurs années à l'Université du Vin de Suze-la-Rousse,au Greta et CFPPA de Beaune,et après de nombreux voyages à travers l'Europe à la recherche de vins d'exception avec Jean-François Ragot de la société Dionis, j'ai décidé de proposer directement mes services et mon savoir aux amateurs de vins, particuliers et professionnels.



J'organise également des prestations pour des entreprises désireuses d'offrir à leurs salariés et clients des séances de dégustation des vins de France et du monde en petits groupes pour plus de convivialité.



Blog : http://vino-passion.over-blog.com

Site : www.vino-passion.com



Vous pouvez me contacter au 04 74 56 00 45



Au plaisir de vous rencontrer et de partager ensemble de bons moments...

Cordialement. Luc Chatain - Sommelier Conseil.



Mes compétences :

Oenologie