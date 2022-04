Junying LIU

Avec un diplôme Bac+5 en commerce international, j’ai 8 ans expériences professionnelles, en France et en Chine dans le commerce international et les achats (sourcing) internationaux. J’ai assisté des entreprises françaises à entrer et se développer dans le marché chinois ou trouver des bons interlocuteurs internationaux.



Je maîtrise plusieurs langues (Français, Anglais, Chinois), ainsi que les techniques de négociation interculturelle.



Je suis en recherche active d’un poste de business developper Zone Asie/Chine, ou d’acheteur international.



Mes compétences :

Commerce international

Négociation

Sourcing

Conseil aux entreprises

Français Langue Etrangère

Commercial export

chine

Communication

Traduction anglais français

Achats