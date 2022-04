Juran Consulting SARL

Qui sommes nous?





Juran Consulting utilise l’approche totale d’apprentissage ; en top de la dissémination de la culture industrielle et du développement des talents et des compétences, Juran Consulting assiste les responsables de formation par une Ingénierie de formation dans le but de développer l’ approche intégrée de management de savoir faire en exploitant toutes les formes de formation .



Notre objectif bien sur en collaboration avec les entreprises et les instituts de formation est de vous assister afin d’atteindre le maximum de votre potentiel, en stimulant les attitudes et améliorant les comportements ,deux vecteurs dont la resultante est le resultat resultant de la façon et la rigueur de faire le travail quotidiennement dans l’entreprise.



Nouveau recru ou un manager, operateur ou ingénieur, un administratif ou un directeur, Juran Consulting est engagée pour ajouter de la valeur dans vos resultats operationnels et financiers,dans votre croissance et innovation, dans votre maîtrise des coûts et de productivité et dans la motivation et la cohésion de vos équipes,



parlons en ensemble



Mes compétences :

Outils et Méthode du Management de la Qualité

Maitrise de la norme ISO/TS 16949 Vs 2009

Audits des fournisseurs /audit VDA 6.3

Accompagnement QES Mgt Systeme

AMDEC / FMEA

Maitrise L'APQP /PPAP

Maitrise de la norme OSHAS 18000

Norme ISO 14001

MSP

Norme ISO 9001 V2008

8D disciplines (méthode Ford)

Gestion des Achats et fournisseurs

Outils de résolution de problème

Gestion des ressources humaines

ISO 14001 Standard

VDA 6.3

ISO 900X Standard

Audit Qualite , Securite ,environnement, Responsab