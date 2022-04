Juriste conseils société juridique spécialisé dans l'accompagnement juridique des particuliers ( problème de la vie courante ) et petites entreprises ( pme/pmi) dans leur choix de gestions en leur apportant une expertise personnalisé et ciblé par des professionnelles qui répondent efficacement aux besoins de chacun sur un plan juridique et humains.



Mes compétences :

Droit social

Droit immobilier

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit du travail

Droit commercial

Droit

Droit des affaires