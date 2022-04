Jusseaume KATIA

Diplômée d'un DESS de Psychologie du Travail, j'effectue à l'heure actuelle des vacations dans un centre de bilan de compétences.

Mon parcours de Chef de caisses et de Responsable Ressources Humaines dans le secteur de la grande distribution m'ont permis de développer des compétences en management d'équipe,animation de formations,gestion des RH et recrutement au sein d'un magasin de 350 salariés. Membre du comité de Direction, j'ai mis en oeuvre et participé à l'élaboration d'une GPEC.

Mes centres d'intéret : l'accompagnement de salarié vers leurs projets professionnels. Développer des potentiels, animer des formations font partie de ce qui me motive dans ma vie professionnelle. Je suis pédagogue et mon sens du service me permettent de m'adapter facilement à toutes les situations.



Mes domaines de compétences :

la formation

l'accompagnement

les bilans de compétences

la conduite du changement

le développement personnel