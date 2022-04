Juste SASSOU

Jeune béninois de 30 ans; je suis titulaire d'un BTS en Banque et finance avec la mention Assez-bien. J'ai eu à effectuéer des stages au Trésor Public, à la Caisse Nationale d'épargne, à la société Bénie sarl puis chargé de crédit pendant 1 an au sein de la société NOVA Presta Com. J'ai également été gérant de boutique de vente de pièces de rechange et de lubrifiant pour véhicules. Je suis actuellement à la recherche active d'un emploi afin de pouvoir mettre en pratique mes diverses compétences acquises pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je suis diposé à faire n'importe travail.



Mes compétences :

Banque

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet