Justin BEKOMBO

ETS DBC CAMEROUN

Nous sommes spécialisé dans le domaine de la peinture et revêtement spéciaux. De ce fait , nous nous engageons à offrir diverses prestations et travaux de finitions dans les domaines suivants:

Peinture bâtiment et décoration générale; Peinture industrielle (Epoxy) ; BTP ; Carrelage , pose granite ,et revêtement général; Staff et lambris, PVC; Menuiserie métallique et aluminium; Caissons lumineux; Conception et réalisation des travaux.

l'ETS DBC Cameroun est situé a Douala Bonapriso B P10116 dla

Contact: +237 243728337 / 679662845 /698206724/ 695260088

Émail: dbcstaff@yahoo.fr/ justinbekombo4@gmail.com

DBC-CAMEROUN.COM

n°du contibuable : P038412266644S N° RC/DLN/2015/A/631

N° DU COMPTE CBC BANQUE



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Conception réalisation et suivis des travaux

Étude de marché