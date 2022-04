Justin BREHON

Je m' appelle Justin et suis accompagnateur en montagne , passionné de nature et de lieux sauvages.



Originaire du sud de la France, j'ai d'abord été saisonnier pour découvrir plusieurs régions en France puis je me suis specialisé dans l 'accompagnement de personnes en milieu naturel.



Je suis ensuite parti en Irlande et en Oman afin de connaître de nouvelles cultures et apprendre à travailler dans différentes conditions.



Après avoir travaillé pour différentes structures telles que: Allibert Trekking, l'UCPA, Destination Merveille et CVS,j'ai decidé de me mettre à mon compte afin de pouvoir proposer des randonnées et circuits dans les meilleures conditions possibles.



Je vous propose un choix de randonnées assez variées.



Des randonnées dans différentes régions et à l'étranger.



Ballades cotières, randonnées dans l'arrière pays niçois, le Mercantour, les Alpes, les Hautes -Alpes, la Savoie, l'Italie, l'lrlande et Oman.



Rando à la demie journée ou à la journée,