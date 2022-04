Justin CHEKOUA

Mes compétences :

Suivi et Surveillance Environnemental

Audit Environnemental

Etude d'impact environnemental

Gestion de projet

Investigation des accidents et incidents

Conservation des Ressources Naturelle

Ecotourisme

Gestion et qualité de l'eau

Economie sociale et solidaire

Évaluation environnementale

Audit

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Gouvernance des ressources naturelles