Justine ARNAULT

Diplômée polyvalente en Master Marketing des Services, j'ai de nombreuses expériences professionnelles (stages, alternance et jobs) dans le marketing ainsi que dans la communication et la vente.



Précédemment chargée de projet marketing et communication dans le secteur de l’énergie, je suis passionnée par les nouveaux challenges !



Mes compétences :

Marketing

Yield management

Marketing opérationnel

Marketing produit

Marketing stratégique

Marketing direct

Marketing international

Social CRM

Grande distribution

Comportement du consommateur

Commerce B2B

Développement commercial

Communication

Webmarketing