Justine COMBEAUD

Après 5 ans d’expérience en tant que chef de projet en agence de traduction, et plus récemment co-responsable d’une agence de traduction spécialisée en finance, je souhaite aujourd’hui effectuer une transition dans ma carrière et apporter mes compétences et mon énergie à d’autres secteurs d’activité et de nouvelles équipes.



6 années de management opérationnel (équipes bénévoles) au service de la Croix-Rouge m'ont également permis de développer mes compétences, notamment en termes de gestion d'équipes .



Mots clés : rigueur, sérieux, curiosité, concentration, autonomie, maturité, implication, flexibilité, bonne humeur, efficacité, bon relationnel, communication, organisation, planification, management d'équipes, management de projets



Bilingue anglais



Page Viadeo et CV actuellement en pleine transition également !



Mes compétences :

Traduction

Community management

Recrutement

Espagnol

Gestion de projet

Anglais

Management

Gestion d'équipe