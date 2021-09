Justine SEULLIET

Attirée depuis longtemps par le domaine de la santé, j'ai souhaité allier mon plaisir pour l'alimentation à mon choix professionnel ce qui m'a menée tout droit à la diététique ! Titulaire d'un DUT Génie Biologique option diététique et d'une licence professionnelle Alimentation et Santé, j'ai également obtenu récemment 2 Diplômes Universitaires dans le but d'améliorer mon bagage professionnel tout au long de ma carrière.

Mon sens de l'écoute et mon empathie me permettent de pratiquer avec beaucoup de bienveillance mon activité de diététicienne dans le domaine du soins, activité que je prends plaisir à exercer !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Nutrition

Diététique

Rigueur

Organisation

Ecoute