Kamel BILEM

DOMAINES DE COMPETENCES

- Gestion commerciale et logistique : Gestion des commandes Europe/International, Négociation transitaires, Relance commerciale, Développement de parts de marché.

- Management : Motivation et animation d'une équipe, délégation, suivi et contrôle des taches.

- Service Client : Suivi et Anticipation, Réactivité face aux besoins du Client.

- Analyse : Mise en cohérence, Synthèse des résultats..

- Qualités : Responsable, Autonome, Bon relationnel, Esprit déquipe et d'initiative, Dynamique.

- Sportif : Football, Tennis, Jogging, Volley ball et natation.



Mes compétences :

Commerce international

Management