Kanesamohan KANAGARAJAH

Mes premières expériences professionnelles m'ont permis de connaître le domaine de la signalisation ferroviaire, à travers le Département de l’Ingénierie Ferroviaire SNCF. De juillet 2002 à octobre 2007, j'ai réalisé les études de dimensionnement et les vérifications des études d’exécution sur le projet de la Ligne à Grande Vitesse Est Européen en tant qu’agent d’étude. Entre octobre 2007 à juillet 2011, j’ai intégré l’équipe conception pour y réaliser les plans techniques des postes de type PIPC et PIVOS, ainsi que les schémas de principes particuliers. Ensuite de juillet 2011 à mars 2012, j’ai développé les compétences dans le domaine du suivi de développement informatique en tant qu’assistant Chef de Projet. Et pour finir l’aventure SNCF entre mars 2012 à octobre 2012, j’ai réintégré l’équipe d’exécution pour réaliser les études de dimensionnement des Commandes Centralisés des Réseaux. Depuis novembre 2012, je suis en mission pour le compte de la RATP en tant que maître d’œuvre signalisation et contrôle de vitesse. Je réalise des projets de modernisation ou de rénovation sur les lignes A et B du RER Parisien. Ingénieur généraliste de l'Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM de Lille), mon champs d'action s'étend sur le domaine de la réalisation système particulièrement dans la discipline de la signalisation et contrôle de vitesse (Estimation des travaux, Élaboration des dossiers de consultation et pilotage des industriels). Au pilotage des différentes phases des projets pluridisciplinaires je suis avant tout un homme de terrain et de challenges, ayant expérimenté le travail en environnements multiculturels et en conduite de changement.



Mes compétences :

Signalisation ferroviaire