Thierry RAYNARD

Conseil en réseaux de management, mon métier au sein de SNCF consiste à accompagner des dirigeants et managers qui souhaitent rendre acteurs leurs collaborateurs via l'intelligence collective. En parallèle, je participe à la professionnalisation des facilitateurs de réseaux apprenants.



Mais pour en savoir plus et lire les posts et autres publications, je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn car je ne mets pas à jour ce compte Viadeo .



Mes compétences :

Change management

Learning organization

Réseaux apprenants

Facilitation