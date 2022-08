Depuis 20 ans dans le domaine commercial et merchandising.

Diplôme de décoratrice ensemblier.

responsable visuelle Printemps Tours 4 ans

Responsable merchandiser H&M Paris et Tours 6 mois .

Merchandiser independant en statut d'auto entrepreneur 1 an.

Commercialement expérience Pimkie, Sym,concept store créateur produit de luxe et IKKS .

Depuis 2013 differents poste au sein de l'enseigne IKKS sur Metz et depuis 5 ans sur La Rochelle

Responsable Ikks Junior et depuis 1 ans responsable IKKS MEN